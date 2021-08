Movida violenta a Caserta dove un 18enne è morto dopo essere stato accoltellato da un giovane. È successo nella notte in pieno centro. Gennaro Leone, di San Marco Evangelista, è rimasto coinvolto in una rissa scoppiata per futili motivi: a un certo punto un ragazzo ha estratto un coltello colpendo la vittima alla gamba. Trasportato in ospedale, dopo aver perso molto sangue, il 18enne è morto. La vittima praticava pugilato a Marcianise. Sulla vicenda indagano i carabinieri che stanno interrogando alcune persone. Al momento non ci sono fermati.