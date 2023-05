I Nas di Caserta hanno chiuso la cucina di una struttura ricettiva sul litorale domizio che ospitava studenti in gita provenienti da varie parti d'Italia. I Carabinieri del Nas hanno accertato gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali nella cucina tra pareti ammuffite, mattonelle rotte e sporco pregresso non rimosso da tempo sia sulle pareti sia sul pavimento. Si è reso quindi necessario procedere alla chiusura del locale. Inoltre sono stati sequestrati amministrativamente 50 kg di carne privi di indicazioni riguardanti la rintracciabilità del prodotto. Al termine dell'ispezione i Carabinieri hanno proceduto anche alla contestazione di sanzioni amministrative per un totale di 3mila euro.