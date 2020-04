NAPOLI. È scattata nelle edicole la vendita delle mascherine monouso e degli igienizzanti. Soprattutto, dopo il dispositivo del Presidente della Regione Lombardia, Fontana, che impone a tutti i lombardi l’uso della mascherina, si scatenerà nei prossimi giorni l’accaparramento al pezzo di tessuto che evita il passaggio del virus. «Nel primo giorno - dice Marco Liccardi, il giovane edicolante si già dell’Epomeo - di vendita c’è stato un successo non solo delle mascherine ma anche delle boccettine con gli igienizzanti. Cerchiamo anche noi che stiamo in strada di contribuire a battere questo maledetto virus. Stiamo qua e resistiamo esponendoci ogni giorno al rischio dei contagi non potendo avere i servizi igienici nelle nostre edicole. Speriamo che chi di dovere non si dimenticherà poi dei nostri sacrifici».