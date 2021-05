FRIGNANO – “Abbiamo avviato da qualche giorno, con un gruppo di amici, sostenitori e di professionisti, una campagna di ascolto tesa a verificare se esistono le condizioni per partecipare alla prossima competizione elettorale a Frignano presentando un progetto civico che veda la partecipazione delle migliori risorse in termini di competenza e di dimostrato impegno civico”. Lo ha reso noto Vincenzo Natale, componente della Commissione Enti Locali del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e edegli esperti contabili.

“L’attività prosegue a ritmo serrato con favorevoli riscontri sia in termini di entusiasmo che in termini di partecipazione. Al riguardo - ha aggiunto - ho avuto modo di apprezzare l’impegno civico messo in campo dal gruppo Agorà 5 Stelle di Frignano, che già da tempo ha avviato un’attenta ed apprezzabile attività di studio e di approfondimento delle problematiche della nostra comunità proponendo apprezzabili soluzioni alle stesse”.

“Con il gruppo Agorà 5 Stelle - sottolinea il commercialista - è in corso un’attività tesa alla redazione di un programma amministrativo che affronti e risolva la grave situazione finanziaria dell’Ente, la carenza di organico, le gravi emergenze ambientali e sociali, lo sviluppo economico del Paese”.

“Daremo vita a breve alla nascita di un comitato civico che abbia la funzione di rappresentare le istanze di chi vuole contribuire alla nascita di una lista civica che abbia come mission – conclude Natale - la realizzazione di obiettivi che possano migliorare la vita pubblica della nostra amata comunità”.