«Abbiamo mandato ieri sera una nota tecnica dell'Unità di crisi al Ministero della Salute perché ci dia chiarimenti motivati perché, a giudizio dei nostri virologi, la platea di cittadini che in Europa hanno sperimentato la somministrazione di vaccini diversi non è molto ampia». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che ieri ha annunciato il no della Campania al mix di vaccini.

«Abbiamo una sperimentazione fatta in Spagna e in Gran Bretagna su una platea di 600 cittadini - ha aggiunto De Luca - e non abbiamo pareri univoci da parte dei virologi e dei medici. Dunque abbiamo chiesto un chiarimento al Ministero, ma nel frattempo abbiamo deciso di non somministrare vaccini di tipo diverso per una ragione di prudenza. Se fossimo nel pieno dell'emergenza e fossimo a un anno e mezzo fa, probabilmente avremmo dovuto andare avanti comunque, ma oggi, tenendo conto del fatto che più della metà dei nostri concittadini ha avuto già la prima dose, e quindi tenendo conto del fatto che abbiamo una situazione di maggiore pericolo di contagio, ci pare ragionevole non forzare e quindi attendere i tempi indispensabili per avere tutti i chiarimenti scientifici».

«PRUDENZA RAGIONEVOLE DOPO EPISODI PREOCCUPANTI». «Non creiamo psicosi sbagliate ma dopo alcuni episodi preoccupanti è ragionevole avere una posizione di prudenza, ed è quello che sta facendo la Regione Campania. Valutando costi e benefici - ha spiegato De Luca - io sono per non forzare perché abbiamo già metà della popolazione che ha fatto la prima dose. Se fossimo in piena epidemia direi forziamo, ma oggi, con una pressione molto minore del contagio, è ragionevole per i due vaccini Astrazeneca e Johnson & Johnson sospendere le somministrazioni per fasce d'età più basse. Ovviamente con Pfizer e Moderna dobbiamo fare ancora più vaccinazioni».

«RICHIAMO ASTRAZENECA UNDER 60 SOLO A 4 MESI DA PRIMA DOSE». «Chi ha fatto la prima dose di Astrazeneca ed è al quarto mese può fare tranquillamente il richiamo con Astrazeneca, perché non ci sono stati eventi avversi e non farlo ora significa annullare la vaccinazione. Abbiamo due vaccini che vanno benissimo, Pfizer e Moderna, quindi - ha detto De Luca - ampliamo la quantità di questi e completiamo. Poi va bene sopra i 60 anni fare di nuovo Astrazeneca per i richiami, perché chi non ha avuto problemi con la prima dose non li avrà sopra. Sotto i 60 anni ci fermiamo, tranne per i cittadini che sono al quarto mese perché non farlo ora significherebbe annullare la vaccinazione. Al di sotto dei 60 anni ci fermiamo, ci sono dati non concordi tra i virologi sulla somministrazione di doppia dose diversa e quindi aspettiamo chiarimenti».

«UNICA VOCE È MINISTERO, NON PARLINO CTS E ISS». «Siamo ancora l'unico Paese del mondo in cui la campagna di vaccinazione non la fa il Ministero». Per De Luca «non ci devono essere doppie valutazioni. Il commissario deve prendere i vaccini a Pratica di Mare e distribuirli, sperabilmente in maniera corretta. Le valutazioni scientifiche deve farle il Ministero della Salute, non devono parlare a mio parere i membri del Comitato tecnico scientifico e dell'Istituto superiore di sanità, deve parlare una sola voce del Ministero che fa le consultazioni con Aifa». De Luca ha poi sottolineato di aver «chiesto al Ministero anche di eliminare espressioni che non hanno senso, come “è raccomandato", “è consigliato", “si suggerisce". In campo medico una cosa o è autorizzata o è vietata».

«CAMPANIA CHIEDERÀ AGGIUNTA VACCINI PFIZER E MODERNA». «Abbiamo calcolato tutto: avremo ogni settimana 300mila dosi di Pfizer e 40mila dosi di Moderna, ma è chiaro che chiederemo un'aggiunta di vaccini». «Se riusciremo a farli tutti sarà un successo - ha aggiunto De Luca - perché in questo momento abbiamo il problema opposto, e cioè dopo gli eventi avversi c'è una parte dei cittadini che è frenata e non si sta presentando agli hub. Dobbiamo ricostruire la fiducia, la campagna deve andare avanti in modo massiccio».

«CON MIX VACCINI COSA SUCCEDE SE SERVIRÀ TERZA DOSE?». «La Campania solleva anche un altro problema: se si somministra come seconda dose a chi ha fatto Astrazeneca un altro vaccino tipo Pfizer, quando si decidesse di fare la terza dose di Pfizer, com'è prevedibile che sia a dicembre e gennaio, cosa succede? Sono tutti interrogativi - ha sottolineato De Luca - che vanno posti oggi, perché noi fra 4-5 mesi dovremo affrontare un altro problema: a quelli che abbiamo somministrato vaccini diversi quale vaccino terzo dobbiamo somministrare? Sono questioni delicate che richiedono grande collaborazione fra tutti i livelli istituzionali ma anche una grande chiarezza nelle posizioni».