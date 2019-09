NAPOLI. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di colore giallo per temporali a partire dalle ore 14 e fino alle 20 di stasera. Sulle aree interne del territorio si prevede la possibilità di locali rovesci o temporali che potranno avere anche una rapidità di evoluzione e rivelarsi intensi. Tra i fenomeni si segnalano anche possibili raffiche di vento nei temporali che saranno caratterizzati da una consistente incertezza previsionale. L'allerta gialla riguarda le zone 2 (area Volturno e matese), 4 (Alta Irpinia e sannio) 5 (Tusciano e Alto Sele), 7 (Tanagro). Per la zona 5 il rischio idrogeologico giallo insisterà prevalentemente nel settore interno. La Protezione civile della Regione Campania raccomanda pertanto agli enti competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi, con riferimento ai possibili scenari di impatto al suolo dei temporali e ai possibili danni derivanti dal vento: ruscellamenti superficiali con trasporto di materiale, allagamenti di locali interrati e al pian terreno, scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche. Si segnalano altresì possibili grandinate, fulminazioni e caduta di rami o alberi.