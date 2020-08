NAPOLI. Scendono i positivi in Campania per il Covid-19: sono 34 su 1.404 tamponi secondo quanto rilevato dal bollettino dell’Unità di crisi della Regione Campania aggiornata alla mezzanotte di domenica: dieci in meno del dato precedente. Ma anche 1.985 test in meno rispetto a domenica. Nessun decesso e nessun guarito. Le persone attualmente positive in Campania sono 567 di cui 47 in degenza ospedaliera, una in terapia intensiva e il resto in isolamento domiciliare.

LA SITUAZIONE NEL CAPOLUOGO CAMPANO E IN PROVINCIA. A Napoli sono 12, di cui uno già rilevato in precedenza: otto sono asintomatici e appartengono da comitive rientranti da Francia, Svizzera, Malta, Grecia; uno è un senza fissa dimora; altri due sono stati rilevati al pronto soccorso dell’ospedale Cotugno. Al Covid Center dell’Ospedale del Mare sono 16 i ricoverati, uno in più rispetto a domenica. Ieri si è svolta, presso la sede dell’Asl Napoli 1, la riunione convocata dal direttore generale, Ciro Verdoliva, alla quale hanno preso parte i componenti della direzione strategica oltre che del Dipartimento di prevenzione con tutte le sue articolazioni organizzative competenti in materia di epidemiologia: è stato fatto un punto della situazione un punto sulla situazione per affinare i procedimenti già in atto e quelli nuovi circa il rientro de viaggiatori e valutare il carico di lavoro: molti dipendenti del Servizio di prevenzione sono rientrati in anticipo dalle ferie. Ieri al Frullone sono stati effettuati altri 450 tamponi su persone rientrate dall’estero mentre dal 12 agosto sono 2.280 le segnalazione di rientri pervenute. Per ciò che concerne la provincia di Napoli, sono stati rilevati casi relativi afferenti all’Asl Napoli 2 a Marano di Napoli, con due positivi; Villaricca, Quarto e Casoria con un caso a testa. L’azienda sanitaria ha rilevato nell’area di sua competenza due infetti provenienti da Malta, uno dalla Grecia e un altro dall’Egitto. Per la Napoli 3 nel bollettino figura solo Ercolano ma ieri mattina il sindaco di Castellammare di Stabia, Gaetano Cimmino, ha annunciato altro quattro positivi in città: un 30enne di rientro dalla Spagna: e di due coniugi di 72 e 69 anni e il figlio di 35 anni, correlati al focolaio di Sant’Antonio Abate.

LE ALTRE PROVINCE. Zero casi in Irpinia e nel Sannio. Per la provincia di Salerno, il bollettino riporta due casi nel capoluogo, due ragazze rientrate da Malta; uno a Scafati, la mamma di un ragazzo contagiato da una ragazza rientrata da Malta; e uno a Campagna di rientro dalla Spagna: tutti quattro casi erano già stati resi noti domenica in mattinata. I nuovi di ieri, che saranno conteggiati nel bollettino di oggi, sono stati rilevati a Battipaglia, una persona rientrata dalla Spagna; Mercato San Severino, una persona proveniente da altra località; e Cava de’ Tirreni: si tratterebbe di un giovane asintonatico che lavora in una struttura ospedaliera campana. Nel Casertano, tre casi nel capoluogo; altri due a Roccamonfina, per un cluster provocato da una persona rientrata dalla Grecia; e un caso a testa rispettivamente a Curti, Lusciano, Frignano, Teano, Teverola, Grazzanise e Santa Maria Capua Vetere. Su 34 nuovi contagi in Campania, 24 sono relativi a rientri dall’estero o contatti. Sono 9.596 le segnalazioni di rientro.