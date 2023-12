È stato appena siglato tra la Slc Cgil Napoli e Campania e la Fondazione Film Commission Regione Campania, il contratto di armonizzazione per le lavoratrici e i Iavoratori al contratto nazionale collettivo Federcultura, rappresentativo di questo settore. È un passaggio importante che vede l’adesione di tutti i dipendenti alla Cgil in una realtà impegnata a promuovere ed agevolare la produzione cinematografica, televisiva e audiovisiva della Campania e quindi di grande prospettiva per il lavoro nella nostra regione. «Il settore audiovisivo e cinematografico rappresenta per il Sud ed in particolare per la Campania – spiega Gianluca Daniele, segretario regionale Slc Cgil Napoli e Campania - un’occasione di sviluppo ed occupazione straordinaria che, anche alla luce dell’agenda digitale e delle innovazioni tecnologiche, va difeso e sviluppato a partire dalla tutela dei diritti dei lavoratori».