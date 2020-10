Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha respinto il ricorso che avevano proposto Antonio Carboni e Vincenzo Vallefuoco, rispettivamente candidato Presidente e consigliere della lista «Facciamo Ordine – Commercialisti uniti per Napoli Nord» contro la delibera di ammissione alla competizione elettorale della lista «ODCEC 2.0 Nel segno della continuità determiniamo il futuro» con il dottor Francesco Corbello candidato presidente. Le liste in corsa dunque restano due e competeranno alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli Nord fissate per i prossimi 5 e 6 novembre.

Ottimo risultato per Francesco Corbello, difeso dal Prof. avvocato Giovanni Verde e dall’avvocato Gian Luca Lemmo. A loro corre il primo pensiero «Uomini e professionisti che ammiro profondamente, un onore averli al mio fianco» ha dichiarato a caldo il dottor Corbello. Per il candidato presidente della lista «Odcec 2.0. Nel segno della continuità determiniamo il futuro», si tratta di «un risultato importante. Sono gli elettori i veri protagonisti delle elezioni ed è giusto che possano esprimersi e scegliere i propri rappresentanti. Credo – aggiunge Corbello - che ormai i colleghi siano stanchi, ancor più di noi candidati, di sentir parlare di ricorsi e questioni che esulano dai programmi e dalle azioni che ciascuna lista intende porre in essere per il futuro dell’Ordine e della categoria. Penso sia arrivato per tutti il tempo di andare oltre e di comprendere insieme quando e come si debbano svolgere le votazioni in ragione della situazione epidemiologia, bilanciando al meglio l’interesse al rinnovo del Consiglio e la tutela della salute». Peraltro, per sgomberare il campo da equivochi sull’eleggibilità, Corbello, prima di presentare la lista aveva provveduto a consultare esperti che avessero le necessarie competenze per opinare a riguardo e rendere un parere conforme a verità, i quali si sono pronunciati in favore della sua candidabilità ed eleggibilità, ritenendo che non fosse integrato l’espletamento di due mandati.

La lista era stata quindi ammessa dal Consiglio dell’Ordine previa acquisizione di parere legale pro-veritate e, aveva chiarito Corbello, «ulteriore conferma potrà trovare la questione, anche in altre sedi, ove se ne manifestasse la necessità». Con Corbello corrono i candidati consiglieri Angelo Capone, Sandro Fontana, Diego Musto, Gerardo Carleo, Giulia Frezza, Michele Frignola, Raffaele Iodice, Eugenia Maisto, Vincenzo Micillo (Ezio), Francescopaolo Orabona, Enrico Villano, Luigi Buompane, Luigi Errichiello, Biagio Pagano, Ovidio Caputo (Gianni), Luigi Cecere, Sergio Di Meo, Pasqualino (Lino) Di Vaio, Anna Peluso (Arianna). Come revisori: Paolo de Paola, Gianluca Castiello e Silvio Pedata.