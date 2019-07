TORRE ANNUNZIATA - “Il grande successo di partecipazione nelle tappe estive della campagna di sensibilizzazione e prevenzione per i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo @scuolasenzabulli, è uno stimolo importante a proseguire nel diffondere sui territori due messaggi importanti: denunciare ogni episodio sospetto e contare sull’aiuto delle istituzioni e delle forze dell’ordine nei momenti di paura e difficoltà. Fare rete contro i bulli è il modo migliore per spegnere il fenomeno”. Lo ha detto Domenico Falco, presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Campania, che ha presentato il seminario che si terrà oggi pomeriggio alle ore 16.00 presso l’Oratorio Salesiano Don Bosco di Torre Annunziata (via Margherita di Savoia, 22).

All’incontro parteciperanno don Luca De Muro, direttore dell’Oratorio Salesiano, don Antonio Carbone, direttore dell’Opera Salesiana, Vincenzo Ascione, sindaco di Torre Annunziata, Aldo Ruggiero, assessore comunale alla Pubblica istruzione e Egidio Valcaccia, comandante della Stazione Carabinieri di Torre Annunziata.