MACERATA. Il 33enne Filippo Ferlazzo, originario di Salerno, è stata condannato a 24 anni di reclusione, dalla Corte d'Assise di Macerata, per l'omicidio volontario aggravato dell'ambulante nigeriano Alika Ogorchukwu, avvenuto in pieno centro, a Civitanova Marche, il 29 luglio 2022. I giudici della Corte di Assise di Macerata non hanno accolto la richiesta dell'ergastolo che era stata avanzata dal pm, ma hanno concesso le attenuanti generiche, applicando così la pena massima. I giudici hanno concesso anche un risarcimento di 350mila euro a favore della moglie e del figlio di Alika e 40mila a ciascuno dei cognati che si erano costituti parte civile.