Questa mattina, i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone (Ce), al termine di una attività d'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli - Direzione Distrettuale Antimafia, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Napoli, nei confronti di un soggetto ritenuto gravemente indiziato di omicidio aggravato in concorso e associazione mafiosa.

Il provvedimento, si legge in una nota dell'Arma, scaturisce dagli esiti delle indagini svolte successivamente «all'efferato omicidio occorso in Mondragone», il 14 agosto del 2003, di Giuseppe Mancone «freddato con vari colpi d'arma da fuoco. Per questo delitto, già l'immediata attività d'indagine all'epoca condotta, conduceva all'individuazione e successiva applicazione di misura cautelare nei confronti degli esecutori materiali».

Successivamente, spiegano i militari, «le indagini venivano riaperte a seguito delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia le quali facevano emergere il movente dell'azione criminale che sarebbe maturato nell'ambito delle dinamiche criminali mondragonesi». L'omicidio sarebbe stato ordinato dall'allora reggente dell'organizzazione camorristica "Fragnoli-La Torre", in quanto la vittima «si era rifiutato di pagare un cospicuo rateo mensile sull'attività di spaccio di stupefacenti dalla stessa gestita».

L'omicidio veniva organizzato e pianificato da esponenti del clan attivo a Mondragone, che «per la materiale esecuzione» ottenevano la collaborazione di appartenenti al Clan "Birra" di Ercolano con il quale vigeva un rapporto di alleanza.