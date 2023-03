Assolti per non aver commesso il fatto. È la sentenza della Corte di assise di appello per Giuseppe Massaro, 58 anni di Sant'Agata dei Goti, e Generoso Nasta, 33 anni di San Felice a Cancello, condannati all'ergastolo per l'omicidio di Giuseppe Matarazzo, il 45enne pastore di Frasso Telesino che la sera del 19 luglio del 2018 era stato ucciso a colpi di pistola dinanzi alla sua abitazione alla contrada Selva.

Massaro era accusato di aver fornito la 357 Magnum, detenuta legalmente, che avrebbe fatto fuoco e la Croma che avrebbe guidato Nasta. Accolte, dunque, le richieste delle difese, disattese quelle del pg e degli avvocati delle parti civili, che avevano sollecitato la conferma del carcere a vita, stabilito il 6 ottobre del 2021 dalla Corte di assise di Benevento, per i due imputati in carcere dal 28 dicembre del 2018.

Si tratta di un omicidio al centro delle indagini del pm Francesco Sansobrino e dei carabinieri, che, secondo gli inquirenti, ha come sfondo una vicenda drammatica: un mese prima di essere ammazzato, Matarazzo aveva terminato di scontare una condanna a 11 anni e 6 mesi perchè riconosciuto responsabile di abusi sessuali ai danni di una 15enne che il 6 gennaio del 2008 si era tolta la vita impiccandosi ad un albero.