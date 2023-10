Omicidio ieri sera a Grottaminarda nell'Avellinese. Quattro i colpi esplosi da un camionista 44enne del posto, Angelo Girolamo, contro un 46enne ucraino, Ivan Kantesedal, davanti alle centinaia di persone che affollavano il corso principale di sabato sera. Il ferito è morto durante il trasferimento in ospedale ad Ariano Irpino. Ai carabinieri l'assassino ha raccontato che da tempo, a suo dire, sarebbe stato oggetto di aggressioni da parte dell'ucraino, l'ultima in una sala giochi, dove venne brutalmente picchiato. «Ti avevo detto che l'avresti pagata» ha detto l'omicida alla vittima dopo aver sparato. L'uomo è stato trasferito in carcere ad Ariano Irpino.