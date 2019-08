AVERSA. La Procura di Napoli Nord ha aperto un'inchiesta per la morte di un operaio avvenuta questa mattina a Trentola Ducenta in via delle Muse. Luigi Grassia, 50 anni, è caduto da ponteggio all'interno di un cantiere. Sul posto oltre al personale del 118 dell'ospedale di Aversa i carabinieri della stazione di Trentola Ducenta e gli ispettori dell'Asl di Caserta per accertare l'esatta dinamica dell'incidente.