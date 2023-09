Morto schiacciato da un carrello mentre era al lavoro. È successo nella tarda serata di ieri nell'azienda Comet Sud, a Marcianise zona Asi Nord. L'operaio, un uomo di 53 anni, Giuseppe Borrelli, originario di Pignataro Maggiore, stava svolgendo il suo turno serale all'interno dei locali verniciatura, quando e' sta schiacciato da un carrello meccanico sopraggiunto da dietro. La salma e' stata trasportata presso l'istituto di medicina legale dell'Ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta per l'esame autoptico. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente.