Questa mattina, su segnalazione al 112, i carabinieri della stazione di Montoro (Avellino) sono intervenuti a Via Sferracavallo, dove, riverso a terra, è stato rinvenuto cadavere un 35enne del luogo. Su disposizione dell'Autorità giudiziaria la salma è stata trasferita all'ospedale "Moscati" di Avellino. Indagini in corso per verificare se l'uomo è stato colpito da un improvviso malore o se invece è morto per evitare un possibile incidente stradale.

La vittima è un operaio di Montoro, il cui corpo senza vita è stato ritrovato all'alba accanto al motorino con il quale stava andando al lavoro. Ad avvertire il 112 sono stati alcuni automobilisti in transito che all'altezza dell'incrocio tra la frazione di Sant'Angelo e il comune di Aiello del Sabato hanno notato il corpo dell'uomo riverso a terra.

Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118, giunti sul posto insieme ad alcune pattuglie dei carabinieri. Il giovane lavorava presso un'azienda di Serino (Avellino).