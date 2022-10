C’è anche l'assessore all'Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo, è tra i firmatari dell'appello al governo pubblicato su Lancet Regional Heath Europe lanciato dalla Società italiana di Medicina ambientale (Sima) insieme ai rappresentanti delle istituzioni e dalla società civile, per mantenere l'ora legale fino al 30 novembre. Una richiesta che è stata corredata da 55mila sottoscrizioni di cittadini raccolte in una sola settimana grazie ad una petizione sul sito change.org.

"Risale al 2018 l'approvazione della prima proposta di direttiva europea per l'abrogazione del doppio cambio orario annuale che avrebbe dovuto trovare una sintesi con i singoli Stati UE entro il 2021. La pandemia - ha spiegato l'assessore Caputo - ha fermato questo processo, ma certamente la crisi energetica senza precedenti che stiamo vivendo oggi ripropone ai Governi, in primis a quello italiano, l'attuazione di quanto previsto a livello comunitario, possibilmente nell'ambito di una decisione concordata con i Paesi confinanti, come auspicato da Parlamento e Commissione europea per evitare disagi ai mercati, agli spostamenti transfrontalieri e scambi commerciali".

Prolungare la durata dell'ora legale consentirebbe un risparmio energetico pari a oltre 500 milioni di euro all'anno grazie al minore utilizzo dell'illuminazione elettrica, e un taglio alle emissioni climalteranti per un totale di 200mila tonnellate di Co2 all'anno, con conseguenze positive sulla salute umana.