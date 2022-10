Otto famiglie sono state sgomberate da un palazzo in via Ligea, a Salerno. in seguito a un quadro fessurativo ritenuto preoccupante dai Vigili del fuoco. Sul posto è presente il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli insieme agli assessori Michele Brigante, Paola de Roberto e Claudio Tringali. Immediato l'intervento dell'amministrazione comunale che, con il Settore Politiche sociali, ha provveduto a trovare pronta ospitalità in una struttura alberghiera cittadina per 15 persone che ne hanno fatto richiesta. Sin da subito i tecnici si sono adoperati per capire le cause del problema e fornire, nei prossimi giorni, una esatta analisi per un intervento di messa in sicurezza dello stabile.