Dieci milioni di euro al Patto Territoriale della Provincia di Benevento, quale soggetto assegnatario di risorse a valere sul Bando per i Progetti Pilota del Ministero dell’Industria e del Made in Italy.

Il progetto, fortemente promosso da Confindustria Benevento, prende il nome di SITUS Sannio Innovativo Turistico e Sostenibile e vi confluiscono investimenti pubblici e privati, per oltre 15 milioni di euro, con una forte spinta innovativa, orientati alla transizione ecologica e digitale.

«Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto» ha dichiarato Oreste Vigorito, Presidente della Società «il Patto Territoriale è uno strumento nato nel 1997 che ha il grande merito di tenere insieme soggetti pubblici e privati. Nel 2022 abbiamo deciso di partecipare a questo avviso sollecitando le nostre imprese e i comuni della provincia, a presentare progetti. Ne è emersa una grande vivacità progettuale con iniziative dall’alto valore innovativo, a dimostrazione di quanto ho constatato sin dall’inizio del mio mandato alla presidenza di Confindustria BN, ossia che il Sannio è davvero ricco di eccellenze che vanno solo valorizzate e messe in rete. E proprio dal Patto Territoriale, grazie all’intesa raggiunta con i soci fondatori Confindustria, Comune di Benevento, Comune di Montesarchio, Consorzio ASI, è partita anche la volontà di lavorare in maniera congiunta sul Turismo con la costituzione di una DMO dedicata. Gli assessori e gli operatori privati si sono già incontrati varie volte e stanno programmando diverse iniziative. Il mio ringraziamento ai sindaci Mastella e San Domenico, al presidente del Consorzio ASI di Benevento per la disponibilità mostrata».