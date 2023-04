CASERTA. È il bergamasco Antonio Misiani il nuovo commissario del Pd regionale della Campania. A nominarlo ieri è stata la segretaria del Pd, Elly Schlein, che ha anche scelto Susanna Camusso come commissaria del partito a Caserta. Dopo lo scandalo del tesseramento a Caserta che era esploso durante le primarie per l’elezione del segretario nazionale del Pd, la Schlein aveva promesso un intervento forte. E così ha fatto, con una decisione che non può non suonare come una bordata al governatore Vincenzo De Luca, che alle primarie aveva sostenuto il rivale della Schlein, Stefano Bonaccini, e che è intenzionato a ricandidarsi per la terza volta alla guida della Regione. Ipotesi, quest’ultima, non vista certo di buon occhio dalla Schlein e che ora appare tutta in salita. Poco prima della decisione della segretaria nazionale, lo stesso De Luca aveva rivendicato l’autonomia del territorio: «Le questioni campane si decidono qui, non a Roma o alle Nazioni Unite», aveva detto. Invece ieri la Schlein ha usato parole dure per spiegare la scelta di commissariare la Campania: «Non voglio più vedere pacchetti di tessere, capibastone e persone che si sentono padroni dei circoli».

LA REAZIONE DEI GIOVANI DI FI. «Al bergamasco Misiani regaleremo un navigatore», annunciano non senza ironia i Giovani campani di Forza Italia guidati da Gianfranco Succoio. «Non vorremmo che durante il tragitto da Bergamo a Napoli il neocommissario si perdesse», dice Succoio. «Mentre Forza Italia è guidata da leader eletti nei propri territori, il Partito democratico, non solo usa i seggi campani per eleggere paracadutati, ma ora conclude il coordinatore azzurro dei giovani addirittura sceglie un commissario di Bergamo per governare il partito».

L’OFFENSIVA CENTRISTA DI FI. Dal canto suo Fi lancia l’offensiva centrista: Fulvio Martusciello, coordinatore regionale in Campania, spiega che «Fi è impegnata nella costruzione di un progetto centrista e moderato che la vedrà protagonista alle prossime elezioni regionali». Prendendo le mosse dall’affondo dem nei confronti dei consiglieri regionali centristi che stanno con de Luca, il numero uno degli azzurri in Campania ricorda che «i consiglieri centristi di De Luca hanno diritto ad esplicitare le proprie scelte politiche. Per questa ragione conclude Martusciello diciamo ai consiglieri di unirsi a noi per costruire un’alternativa politica alle Regionali del 2025».