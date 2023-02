NAPOLI. La vittoria di Elly Schlein apre nuove prospettive al Pd, spostandolo decisamente più verso sinistra. E anche in Campania potrebbero aprirsi nuoviscenari. Uno su tutti,quel terzo mandato sul quale Vincenzo De Luca aveva ricevuto un sostanziale via libera dal candidato sconfitto alle primarie del Pd, Stefano Bonaccini. E così, malgrado il risultato in Campania, con l’eccezione di Caserta, premi il governatore dell’Emilia-Romagna, De Luca non commenta il risultato delle urne democrat.