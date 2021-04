«Sta diventando virale un video girato presumibilmente a Capodrise, in provincia di Caserta, che immortala due giovanissimi che fanno a pugni istigati da un gruppo di amici che riprendono la scena». Così il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto il video da parte di diversi cittadini del comune di Capodrise e lo ha girato alle forze dell’ordine.

«Uno dei due “pugili" è evidentemente in difficoltà e subisce senza reagire la violenza del suo coetaneo. In sottofondo parole che spronano a colpire più forte da parte dei presenti a questa barbarie. - prosegue Borrelli - Abbiamo deciso di inviare questo video alla Polizia Postale e alle autorità cittadine per le verifiche del caso. Vogliamo capire esattamente quando e dove sia avvenuto l’episodio e chi ne abbia fatto parte».

«Se dovessero arrivare conferme sulla sua veridicità, ci troveremmo di fronte a un nuovo caso mostruoso di incitazione alla violenza sul web. Un fenomeno che sta assumendo proporzioni sempre più preoccupante sul quale ritengo si debba intervenire in modo rapido e deciso» conclude il consigliere regionale.

Il video è adesso al centro di una indagine della Procura. Il fatto potrebbe essere avvenuto a Capodrise, nel Casertano, in una zona di campagna. Il picchiatore indossa la mascherina, la vittima no. Il pestaggio brutale spopola sul web.