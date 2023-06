ROMA. «In Italia il virus della peste suina circola in Liguria, Piemonte e, parzialmente, con una piccolissima espansione verso la Lombardia. Per quanto riguarda il Centro Italia c'è un focolaio ai Roma, che risulta ancora attivo. L'ultimo caso in ordine di tempo è in provincia di Reggio Calabria, che ha fatto seguito quella in Campania, che ha sfiorato anche la Basilicata. Queste sono le regioni interessate dalla circolazione del virale». A dirlo il Commissario straordinario alla peste suina africana, Vincenzo Caputo, in audizione in Commissione Agricoltura della Camera, in merito all'evoluzione della situazione epidemiologica e alle nuove iniziative da assumere per l'eradicazione della malattia.

L'emergenza peste sunina africana nel Cilento è stata l'argomento di un'interrogazione portata in Consiglio regionale della Campania dal consigliere di Italia Viva, Tommaso Pellegrino, che questa mattina ha chiesto alla Giunta di prendere provvedimenti d'urgenza: «C'è un territorio che oggi è letteralmente in ginocchio: parliamo di 20 km di zona infetta, un'area dove ci sono diversi allevatori che hanno investito e fatto grossi sacrifici per creare aziende nel settore suinicolo: c'è una grande preoccupazione soprattutto per loro ed ecco perché abbiamo chiesto alla Regione e all'assessore che sta monitorando la situazione, anche con grande precisione e concretezza, di intervenire subito con gli indennizzi innanzitutto per le aziende in ginocchio».

«Stiamo facendo il massimo - risponde l'assessore regionale all'Agricoltura, Nicola Caputo -. C'è massima attenzione sia per quanto riguarda la verifica della biosicurezza negli allevamenti, sia per quanto riguarda l'attività di ristoro che dobbiamo mettere in campo e lo stiamo facendo con grande determinazione: stiamo per intervenire in maniera diretta, il presidente De Luca è informato e individueremo queste imprese familiari da ristorare con sollecitudine ed immediatezza».