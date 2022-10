Nell'ambito del Piano Sociale 2022 della Regione Campania, presentato nei giorni scorsi, che prevede sostegno alle famiglie e alle attività produttive della CAMPANIA, è stato pubblicato l'avviso riservato alle imprese campane colpite dalle conseguenze della crisi economica internazionale e, in particolare, della crisi energetica. Il finanziamento iniziale è di 58 milioni di euro. L'Avviso, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, è rivolto alle imprese del settore manifatturiero, tra i più sensibili al rincaro dei prezzi delle forniture energetiche, per ristorare del 30% i maggiori costi sostenuti nel 2022 per energia elettrica e gas rispetto ai prezzi del 2021. La procedura, spiega la Regione, "è interamente digitalizzata e consentirà di gestire il flusso di domande in breve tempo e, comunque, con la concessione delle agevolazioni entro il 2022".Sul Bollettino ufficiale del 3 ottobre 2022, è stato pubblicato anche un ulteriore Avviso rivolto ai Comuni con meno di 5mila abitanti per favorire la costituzione di comunità energetiche e rinnovabili. E' infine in preparazione un terzo Avviso, con una dotazione di 50 milioni di euro, per sostenere le imprese campane nella promozione di interventi che favoriscano l'efficientamento, la transizione e la sostenibilità energetica, anche attivando azioni volte alla diffusione di fonti rinnovabili, dando priorità alle proposte presentate da imprese operanti all'interno di settori a maggiori intensità energetica.