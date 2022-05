Picchia l'ex compagna incinta e il padre di lei. È successo a Mondragone, in provincia di Caserta, dove un 33enne è stato arrestato dai Carabinieri per atti persecutori aggravati. La sera del 30 aprile l'uomo, un autotrasportatore, in evidente stato di ubriachezza e di agitazione, alla guida di una motrice di camion, è entrato nel cortile dell'abitazione della donna.

L'uomo si è arrampicato sulla cabina di guida riuscendo a raggiungere il balcone di casa della donna, posto al primo piano. Si è quindi introdotto all'interno dell'appartamento rompendo la vetrata della porta finestra e ha picchiato la donna, in stato di gravidanza, e il padre di lei.

Ai Carabinieri, la donna ha raccontato di aver subito in precedenza dal 33enne anche minacce di morte telefoniche e ha poi formalizzato la denuncia. Il 33enne, arrestato e portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, è stato anche denunciato in stato libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica con rifiuto di sottoporsi all'alcoltest.