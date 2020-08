CASERTA. Un 43enne albanese è stato arrestato a San Marcellino, nel Casertano, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

L'uomo, dopo aver picchiato e minacciato di morte con un coltello da cucina la moglie convivente, si è scagliato violentemente contro un suo connazionale, vicino di casa che era intervenuto per sedare la lite tra i coniugi. Quest'ultimo è stato ferito da diverse coltellate all'addome.

I militari della stazione di Trentola Ducenta, intervenuti sul posto, hanno bloccato l'aggressore, ancora in possesso del coltello, mentre stava tentando di fuggire a bordo di un'auto.

Sul posto è inoltre intervenuto il personale medico del 118 che ha curato i due feriti: la donna per trauma contusivo al capo, al naso e per una ferita lacero contusa al lobo auricolare sinistro, contusioni e contusioni multiple all'addome, mentre l'uomo per ferite da taglio superficiali alla regione emitorace destra e all'addome.

Il coltello è stato sottoposto a sequestro. Il 43enne è stato portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere a disposizione dell'autorità giudiziaria.