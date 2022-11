"La grave ondata di maltempo che in queste ore si è abbattuta sulla Campania ed in particolare in alcuni centri urbani, tra cui Agropoli e Santa Maria di Castellabate, ha provocato danni ingenti al territorio e alle popolazioni. Esprimo massima solidarietà e vicinanza alla comunità devastate. Solleciterò immediatamente l'attenzione del Governo per dichiarare lo stato di emergenza e fare così quanto necessario per aiutare e sostenere al meglio le tante famiglie, gli amministratori locali e i territori colpiti gravemente da questa calamità". E' quanto afferma in una nota Piero De Luca, vicecapogruppo Dem alla Camera dei Deputati.