La Polizia di Stato ricorda Maria Sparagana, assistente capo coordinatore, pilastro della centrale operativa della Questura di Caserta, vittima del Covid-19.

«Una di quelle poliziotte grintose e in gamba che, da veterana della centrale operativa, ha contribuito alla formazione di tutti i più giovani colleghi; lei sapeva trasmettere i trucchi del mestiere e la giusta motivazione ai nuovi arrivati. Maria sapeva risolvere gli interventi al telefono. Sapeva riconoscere subito chi ti voleva ingannare o non la raccontava giusta. Era sempre presente».

Stamane, nel giorno in cui avrebbe compiuto 53 anni ed in cui si celebra anche il Santissimo Nome di Maria, si è svolta a Caserta, presso la Chiesa del Buon Pastore, una messa in suffragio, alla presenza del capo della Polizia, il prefetto Franco Gabrielli.

Dopo la celebrazione, nel segno dell'esempio di Maria, sempre impegnata nella difesa dei più deboli e pronta a dare ascolto alle innumerevoli chiamate di aiuto ricevute in centrale operativa, è stata inaugurata, alla presenza di Gabrielli e dei rappresentanti delle istituzioni del territorio, la stanza dedicata all'ascolto protetto delle vittime di violenza e maltrattamenti, realizzata presso il commissariato di Aversa con il contributo e in collaborazione del Soroptimist Club International.

«Uno spazio per cercare di far si che le vittime dei reati più odiosi possano sentirsi protetti dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato, orgogliosi di esserci sempre», conclude la nota.