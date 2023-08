Pietro Marotta, poliziotto in pensione dal 1984, ha compiuto 100 anni nei giorni scorsi. Come regalo di compleanno ha chiesto al figlio, Sovrintendente al Commissariato di Sessa Aurunca, di essere ricevuto in questura e salutare il neo Questore di Caserta.

E così è stato, il Questore Andrea Grassi, insieme a funzionari e colleghi della questura, lo ha accolto all’ingresso del Palazzo Acquaviva nella mattinata di oggi.

Durante l’incontro, carico di emozionanti ricordi, ha raccontato gli anni dedicati alla Polizia di Stato. Arruolatosi nel 1948, ha prestato servizio dapprima presso il Reparto Mobile di Milano, poi alla Questura del capoluogo lombardo, sino al 1974.

Successivamente, trasferito alla Questura di Caserta ha prestato servizio in questa sede sino al 1981, data in cui veniva assegnato al Commissariato di Pubblica Sicurezza di San Carlo Arena-Napoli.

Dopo uno scambio di saluti la Questura ha regalato a Pietro Marotta una targa commemorativa con una dedica del Questore al centenario poliziotto: “A Pietro nostro secolare poliziotto, nostro esempio di vita e di sacrificio per la Polizia di Stato.”