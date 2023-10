L'ambasciatore della Repubblica delle Filippine, Nathaniel G. Imperial, il Console Generale Randy B. Arquiza con e il Console Onorario Francesca Giglio, hanno effettuato una visita ufficiale a Pompei accolti dal sindaco Carmine Lo Sapio e l'assessore Marcello Lala.

"Accolgo sempre con grande favore queste iniziative di cooperazione volte a promuovere e valorizzare gli asset della città che mi pregio di rappresentare. Ringrazio il Console Onorario Francesca Giglio e l'Ambasciatore Nathaniel G. Imperial per essere stati graditi ospiti miei e del Sindaco Lo Sapio", ha sottolineato l'assesore Lala.

Questa tappa del viaggio ha permesso di esplorare la magnifica città antica e di incontrare il Vescovo Tommaso Caputo, oltre a visitare la celebre Basilica dell'Incoronata Madre del Buon Consiglio di Capodimonte.

L'obiettivo principale dell'ambasciatore in questa missione diplomatica è stato l'emissione e il rinnovo dei passaporti per la comunità filippina residente in Italia.

La Basilica dell'Incoronata Madre del Buon Consiglio di Capodimonte è stata scelta come sede per questo importante servizio, coordinato dal Consolato Onorario delle Filippine a Napoli. La domanda di servizi consolari da parte dei filippini è stata notevole, testimoniando la crescente importanza delle relazioni tra i due paesi.

"Questa due giorni di intenso lavoro - ha evidenziato il Console Giglio - è stata necessaria per soddisfare la forte domanda di servizi consolari da parte della comunità filippina. Ringrazio l'assessore Marcello Lala per l'ospitalità impeccabile offerta dalla città di Pompei".

Nel corso della visita, la delegazione non ha mancato di fare una tappa presso l'antica pizzeria ai tribunali di Gino Sorbillo, rinomata in tutto il mondo per la sua pizza.

Il tour dell'ambasciata nelle istituzioni locali e gli incontri con i presidenti delle comunità filippine si concluderanno oggi presso Oltre Napoli in via Manzoni.

Questo incontro è un esempio tangibile dell'importanza delle relazioni internazionali e della cooperazione tra nazioni per affrontare questioni di interesse comune, promuovendo nel contempo il patrimonio culturale e l'ospitalità italiana.