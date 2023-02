Maxi sequestro di pellet nel porto di Salerno. Nell'ambito di un'operazione congiunta della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Salerno e del locale Ufficio delle Dogane nel porto commerciale cittadino, sono state sequestrate 135 tonnellate di pellet imballato in 9mila confezioni da 15 kg ciascuna. Il carico di eco-combustibile, proveniente dall'Egitto e pronto per la distribuzione, era destinato a un'azienda campana. La merce, sulla quale sono stati eseguiti riscontri mediante analisi di laboratorio al fine di verificarne la qualità, l'origine e la provenienza, presentava caratteristiche chimico-fisiche diverse a quelle dichiarate sull'etichettatura e quindi ingannevoli per il consumatore, in relazione alla quantità di ceneri contenuta e al grado di umidità. Il responsabile della società coinvolta è stato segnalato alla Procura di Salerno per importazione di prodotti riportanti indicazioni ingannevoli.