CASERTA. Promettevano posti di lavoro in cambio di denaro, smascherata dai carabinieri la banda di truffatori. I militari della stazione di Lusciano, nel Casertano, hanno eseguito un'ordinanza emessa dal gip del tribunale di Napoli Nord di applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di un 68enne di Lusciano nonché dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di altre 5 persone per associazione a delinquere finalizzata alla truffa. Secondo le indagini tra il febbraio 2015 e l'ottobre 2018 i sei indagati inducevano vittime a versare somme di denaro tra i 100 e i 5mila euro in cambio della promessa di un posto di lavoro presso ospedali e cliniche private della provincia di Napoli e di quella di Caserta dove il promotore dell'organizzazione vantava aggiudicazioni di gare di appalto risultate poi inesistenti.