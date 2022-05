NAPOLI. La Balestrieri Holding S.r.l., guidata da Alessio Antonello Balestrieri, è tra le sessanta aziende campane insignite dell’Alta Onorificenza di Bilancio in occasione della 5° Edizione del “Premio Industria Felix – La Campania che Compete”. La Balestrieri è stata individuata tra le migliori imprese campane a conduzione under 40. La consegna del premio è avvenuta nella mattinata di ieri nell’auditorium del Museo della Scienza, alla presenza del presidente della Giunta Regionale della Campania Vincenzo De Luca. A ritirarlo è stato il presidente del CDA Alessio Balestrieri, che ha voluto condividere l’onorificenza con la sua squadra e, in particolare, con il suo consulente d’impresa Dr. Alessandro Sacrestano. A selezionare le imprese insignite è stato il comitato scientifico presieduto dall’economista Cesare Pozzi, docente di Economia Industriale dell’Università Luiss Guido Carli. Le valutazioni sono poi state sostenute con l’ausilio di un algoritmo di competitività rispetto al conto economico, all’affidabilità finanziaria indicata dal Cerved Group Score Impact, e da una media addetti non inferiore all’anno precedente. L’incontro è stato organizzato da Industria Felix Magazine in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, con il sostegno di Confindustria, con il patrocinio di Simest; e con la media-partnership di Sole 24 Ore, Askanews, e con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton. A presentare la manifestazione è stato il vice direttore del Day Time Rai Angelo Mellone, coadiuvato dalla collega, caposervizio del TG1 Maria Soave, con la partecipazione del direttore IFM Michele Montemurro. Dopo il saluto di benvenuto da parte del presidente Riccardo Villari, la parola è passata all’assessore regionale alle attività Produttive, Antonio Marchiello, del presidente di Confindustria Campania, Luigi Traettino, del componente del gruppo Credito e Finanza di Confindustria Filippo Liverini, del Vice Presidente Confindustria Vito Grassi. Presentata, infine, dal direttore responsabile di Industria Felix Magazine Michele Montemurro, l’inchiesta giornalistica sulle eccellenze dell’imprenditoria campana. I lavori si sono conclusi con l’intervento del Presidente della Regione Vincenzo De Luca.

Nu. Ga.