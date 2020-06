Un sacerdote si èrecato nel carcere di Carinola per la messa domenicale riservata ai detenuti, ma e' stato bloccato dalla Polizia Penitenziaria che l'ha trovato in possesso di ben 9 cellulari nascosti in alcune buste di tabacco. Secondo l'Unione dei Sindacati di Polizia Penitenziaria sull'accaduto e' in corso un'indagine dell'autorita' giudiziaria.