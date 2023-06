NAPOLI. L’inflazione in Campania rimane molto alta. Il rallentamento registrato a maggio non basta, e i rincari continuano a farsi sentire nelle tasche delle famiglie. Soprattutto quelli relativi ai prodotti alimentari, che non conoscono freni. In termini di spesa aggiuntiva annua, se si prende come riferimento una famiglia media di 4 persone, il rincaro si attesta a 1.430 euro annui in più. Una vera e propria stangata, se si tiene presente che gli stipendi e i salari sono fermi e tutto ciò provoca una netta diminuzione del reddito disponibile.