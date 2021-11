La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l'allerta meteo in vigore su parte della regione fino alle ore 18 di domani, martedì 30 novembre. La nuova allerta meteo sarà in vigore sull'intero territorio regionale ma sarà di livello giallo, e non più arancione come quella attualmente in vigore. Da domani mattina si prevede che l'intensità delle precipitazioni andrà via via ad attenuarsi e i temporali lasceranno il posto a occasionali rovesci. Sono ancora previste raffiche di vento.

La Protezione civile della Campania raccomanda alle autorità competenti "di mantenere in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti, di porre attenzione alla corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alla sollecitazione dei venti e di prestare la massima attenzione ai successivi avvisi della protezione civile regionale".

PRIMA NEVE SUL VESUVIO. Prima neve della stagione sulla vetta del Vesuvio. La punta del vulcano è imbiancata dai mille metri circa in su dopo la nevicata della notte, anche se resta poco visibile dalle località del golfo di Napoli a causa della giornata molto nuvolosa. Neve anche nelle aree interne, in particolare a Montevergine e sull'altopiano del Laceno in provincia di Avellino. Per gran parte della regione oggi è il terzo giorno consecutivo di allerta meteo arancione: le zone interessate sono parte del Casertano, Napoli, le isole, l'area vesuviana, la Penisola sorrentino-amalfitana, Salerno, Piana del Sele, Alto e Basso Cilento.

Molti i comuni nei quali i sindaci hanno deciso di chiudere scuole, cimiteri e parchi cittadini, tra questi Salerno. A Napoli scuole aperte, restano chiusi solo i parchi. L'allerta meteo per piogge e temporali con criticità arancione emanata dalla Protezione civile della Regione Campania, che ha prorogato le allerte precedenti, è in vigore fino alle ore 18 di oggi, lunedì 29 novembre.