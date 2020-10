BENEVENTO. Un sannita in gara tra i migliori docenti al mondo. «Complimenti e in bocca al lupo a Carlo Mazzone (nella foto), docente di ICT e informatica all'istituto tecnico ITI 'G. B. B. Lucarelli' di Benevento. È il primo italiano a conquistare un posto nella decina finale dei migliori insegnanti del mondo, nella speciale selezione della Varkey Foundation in collaborazione con JA Italia, per assegnare il Global Teacher Prize 2020, il premio da un milione di dollari da impiegare in progetti scolastici». Così su Facebook la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina. «Mazzone insegna "educazione imprenditoriale" in un territorio difficile, ad alta disoccupazione e rischio di abbandono scolastico. Un territorio dal quale i giovani fuggono per trovare lavoro. Coi suoi progetti, questo brillante docente, è riuscito a portare le sue studentesse e i suoi studenti a partecipare con successo a premi internazionali e locali sull'imprenditoria giovanile. Grazie Carlo per tutto ciò che fai. I miei migliori auguri per questo riconoscimento», ha concluso.