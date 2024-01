NAPOLI. Parla di «ultimi tentativi per reclutare personale per i Pronto soccorso». E annuncia «un concorso unico regionale». Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, lancia l’allarme sul funzionamento delle strututre di emergenza. Un quadro aggravatosi anche per la recrudescenza dei fenomeni di violenza in questo inizio di 2024.