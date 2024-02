NAPOLI. Circa 400 trattori in marcia in tutta la Campania. Non si arresta la protesta degli agricoltori. Anzi. Ieri è stata una giornata caratterizzata da nuove iniziative del mondo agricolo, sceso in piazza per evidenziare la crisi del comparto ritenuta ormai insostenibile per le politiche degli ultimi decenni e per la concorrenza considerata sleale e dannosa di prodotti importati da Paesi extra Ue.