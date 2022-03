Aggredisce la compagna prendendola a pugni e anche con un morso sull'avambraccio. È successo a Pontelandolfo (Benevento), dove i Carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Benevento su richiesta della Procura sannita, nei confronti di un 29enne indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della propria convivente.

Le indagini sono scattate a seguito della denuncia della donna dell'ennesimo episodio di violenza perpetrato dall'indagato nei suoi confronti, in occasione del quale è stata aggredita con pugni alla schiena, alle costole e con un morso sull'avambraccio destro, a seguito di una discussione nata per futili motivi.

La donna ha riportato lesioni giudicate guaribili in 40 giorni. Le indagini hanno ricostruito gli episodi di violenze e maltrattamenti avvenuti nel tempo ai danni della donna, perlopiù originati da futili motivi, in alcuni casi le ingiurie e minacce scaturivano dal rifiuto opposto dalla compagna di consegnargli denaro.