Una ragazza di 13 anni si è lanciata dalla finestra della sua classe nel tentativo di uccidersi. Il fatto è accaduto in una scuola media della provincia di Salerno.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la ragazzina era uscita dall'istituto insieme con i compagni ma poi è rientrata con una scusa, si è diretta nella sua classe e si è lanciata nel vuoto dal secondo piano.

Soccorsa dai sanitari del 118, è stata portata d'urgenza nell'ospedale di Battipaglia e poi trasferita al Santobono di Napoli. La 13enne, che è ricoverata in prognosi riservata ma non in pericolo di vita, avrebbe riportato lesioni importanti.

Indagini in corso.