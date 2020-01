BENEVENTO. Rapina in banca a Solopaca, in provincia di Benevento. Intorno alle 15 tre persone, due uomini e una donna, con volti coperti e armati di taglierino, sono entrati nella filiale della Bpm e hanno minacciato il direttore e un dipendente, facendosi consegnare circa 26mila euro in contanti, custoditi all'interno della cassaforte, scappando subito dopo con un fuoristrada. Il Comando provinciale dei Carabinieri di Benevento ha predisposto una vasta battuta per riuscire a rintracciare i tre malviventi, mentre i Carabinieri della stazione di Solopaca e del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Cerreto Sannita sono sul posto per i rilievi e le indagini del caso.