CASERTA. È caccia ai rapinatori nel Casertano dopo un colpo messo a segno da almeno tre uomini nell'ufficio postale del quartiere Sant'Andrea, a Santa Maria Capua Vetere subito dopo l'apertura. I banditi, tutti incappucciati, hanno approfittato del giorno del ritiro delle pensioni per mettere a segno la rapina a mano armata. I malviventi sono entrati da un ingresso posteriore dell'ufficio, hanno preso in ostaggio il direttore e alcuni dipendenti per farsi consegnare la somma di danaro che si aggira sui centomila euro. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Santa Maria Capua Vetere e una ambulanza a causa del malore avvertito da un uomo. Sono stati disposti posti di blocco sulle principali arterie. I banditi per favorire la loro fuga hanno parcheggiato di traverso un'auto poi abbandonata, nelle vicinanze dell'ufficio postale.