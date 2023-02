Un sequestro preventivo di circa 900mila euro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Salerno nei confronti di due imprenditori della Valle dell'Irno, attivi nel settore della ristorazione e del gaming, indagati per reati fallimentari e tributari. Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore, i due imprenditori, amministratori di una società dichiarata fallita, avrebbero trasferito parte dell'attivo patrimoniale a un'altra impresa a loro riconducibile, cedendo la carica di amministratore unico dell'azienda a un terzo soggetto compiacente e sconosciuto al fisco.

La società, che ormai versava in gravi difficoltà economiche, dopo pochi mesi è fallita, sottraendosi fraudolentemente al pagamento delle imposte e omettendo, tra l'altro, il deposito della documentazione contabile agli organi fallimentari al fine di non consentire la ricostruzione delle vicende societarie. È stata quindi emessa un'ordinanza di misura cautelare reale che ha consentito di sottoporre a sequestro preventivo sia il complesso aziendale (l'attività di bar) sia disponibilità economiche per un importo complessivo di circa 900mila euro.