Ogni dieci nuclei percettori, nove sono di Reddito di cittadinanza e uno di Pensione di cittadinanza. L’analisi per regione di residenza indica il maggior numero di nuclei percettori di RdC/PdC in Campania (22% delle prestazioni erogate), seguita dalla Sicilia (20%). Il 4% dei nuclei ha tra i suoi componenti sia minori sia disabili, il 13% disabili ma non minori, il 27% minori ma non disabili, infine oltre la metà dei nuclei (56%) è composta esclusivamente da adulti non disabili. I nuclei con disabili sono quasi 200mila (17% del totale), di cui circa 80 mila sono monocomponenti. Lo rileva l'Inps.

Da aprile 2019 a settembre 2022 i nuclei familiari che hanno ricevuto il pagamento di almeno una mensilità sono stati 2,25 milioni pari a 5,03 milioni di persone coinvolte (la dimensione media del nucleo è di 2,2 persone). L'erogazione totale è stata di quasi 26 miliardi. È quanto emerge dai del Rapporto Inps.