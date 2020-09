«De Luca mente e scappa. Come sempre. Mente quando dice che nei miei 5 anni non si è fatto nulla, 'zero cantieri'. Falsità”» Così, sui social, Stefano Caldoro, candidato presidente del centrodestra in Campania.

«Qui - scrive indicando il suo sito - c’è la lista di alcuni dei quasi mille cantieri partiti grazie all'accelerazione della spesa». «Cliccate - dice ancora Caldoro - e cercate il vostro Comune, molto probabilmente lo troverete».

Per Caldoro De Luca «scappa dal confronto, perché la mia sola presenza lo fa innervosire. Sì, è nervoso perché i sondaggi riservati, in mio (e in suo) possesso, raccontano una rimonta incredibile».

Il candidato Presidente del centrodestra nel post usa una foto di Sirignano, un'opera inaugurata da De Luca. «Zoommate - aggiunge- sulla foto scattata a Sirignano: racconta non solo il coraggio di questo cittadino anonimo, ma anche la verità. Nel 2012 io ho stanziato fondi e lui nel 2017 si è fatto fare la targa commemorativa. Io ho lavorato per la Campania, De Luca solo per se stesso, i suoi figli e il suo clan. Io ho seguito le regole, lui si è affidato a improbabili “volontari" che guidavano gli appalti».

«Questi sono i fatti: sfido a dimostrare il contrario dove, come e quando vuole. Ma è un codardo: continuerà a scappare» conclude.