Candidata alle Regionali in quarantena per sospetto contagio e la lista si impegna per lei. È quanto fanno sapere Bruno Gambardella e Alessandra Senatore, portavoce regionali di Più Europa. «In questo momento, una nostra candidata della lista Più Campania in Europa per la provincia di Caserta, Maria Ilio, si trova in isolamento domiciliare, perché entrata in contatto con un familiare risultato positivo al Covid. - si legge in una nota - A Maria rivolgiamo il nostro incoraggiamento e affetto. Questa campagna elettorale è resa difficile e complessa dalla pandemia, viviamo un tempo eccezionale da cui speriamo di uscire presto, migliori e più consapevoli. Faremo tutti il massimo, insieme agli altri candidati, perché Maria sia nelle migliori condizioni possibili per proseguire la sua campagna elettorale».