NAPOLI. Valeria Ciarambino, Marco Ferruzzi e Giovanni Rea. Tra questi tre nomi da domani gli attivisti campani del Movimento 5 Stelle decideranno il candidato alla presidenza della Regione Campania, attraverso il voto sulla piattaforma Rousseau. Tra i nomi che saranno inseriti nelle liste elettorali in quanto risultati vincitori delle "regionarie" dello scorso febbraio, in 13 avevano inizialmente dato disponibilità a candidarsi a presidente; tra chi ha rinunciato e chi invece aveva sbagliato a selezionare la disponibilità a candidarsi a presidente oltre a consigliere regionale, la rosa dei nomi si è infine ridotta a tre.

Tra i tre nomi spicca quello della favoritissima Valeria Ciarambino, capogruppo uscente del M5S in Consiglio regionale della Campania: Ciarambino, 47 anni, di Pomigliano d'Arco, è stata già candidata per il Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Campania alle elezioni regionali del 2015, vinte poi da Vincenzo De Luca, ed è attualmente facilitatore nazionale del Movimento per il settore sanità.

Marco Ferruzzi, 39 anni, di Napoli, laureato in Architettura all'Università "Federico II" di Napoli, ha operato nel campo del restauro e del recupero archeologico lavorando per gli scavi di Pompei ed Ercolano.

Giovanni Rea, 34 anni, nato a Napoli e residente a Somma Vesuviana, è laureato in Ingegneria navale e lavora per una società multinazionale che offre consulenza nei settori aerospazio e difesa, automotive, railway e telecomunicazioni. Il suo percorso da attivista del M5S ha avuto inizio nel 2012, è stato candidato alle elezioni comunali di Somma Vesuviana nel 2014 ed è stato rappresentante di lista alle politiche del 2013, comunali ed europee del 2014, politiche 2018 ed europee 2019.