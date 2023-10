Sì al campo largo ma a patto che nasca da un progetto politico concreto non da un cartello elettorale. Lo ha detto, a Napoli, il leader M5S, Giuseppe Conte. "Vengo da Foggia dove abbiamo costruito un progetto politico che ritengo molto competitivo ed è uno scenario in cui abbiamo coinvolto le forze di opposizione e anche varie forze civiche - ha spiegato- Quando c'è la possibilità di costruire un progetto serio noi siamo fautori, siamo i primi. Però non ci parlate di campo largo come di una formula giornalistica, a noi non interessa. La coalizione deve nascere da un progetto politico concreto, affidabile, responsabile”.